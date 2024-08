Necesario que médicos conozcan de cuidados paliativos; falta sensibilidad 

agosto 24, 2024

Ariadna García/Xalapa, Ver. La jefa del Departamento de Desarrollo e Integración Social del DIF Municipale Batriz Nava Ríos afirmó que es necesario capacitar al personal de salud en cuidados paliativos pues detectaron que falta mucha sensibilización y educación, incluso de parte de los médicos, en poder derivar a sus pacientes y atenderlos de forma compasiva y más humana.

“Al detectar estas necesidades, tenemos que poner en manos a la obra. Iniciamos primero en el sistema municipal de Xalapa, con el proyecto de cuidados paliativos para todos, donde brindamos atención paliativa a las personas directamente en su domicilio, en coordinación con su hospital. Cuando ya lo dan de alta, se va a casa y nosotros continuamos durante todo el proceso de su enfermedad hasta el final de la vida”.

Después de eso, decidieron capacitar también al personal de los hospitales y fue así como surgió este primer seminario internacional.

Estos cuidados, explicó, van enfocados a personas con enfermedades incurables, como cáncer, enfermedades cardiovasculares, demencia, Parkinson, diabetes, renal crónica o hepática crónica.

“Todos los pacientes que sabemos que su enfermedad va a seguir evolucionando y que no va a tener una cura, sin embargo, se va a seguir complicando. Es importante para que no se sienta solo, para que no se sienta ya me estoy muriendo, ya se olvidaron de mí, ya no me están ofreciendo nada. En cuidados paliativos siempre hay algo que ofrecerles a los pacientes, siempre hay algo que hacer y es acompañarlos durante toda su enfermedad en el control de síntomas y detectando también otro tipo de sufrimiento como el social, como el psicológico y también atender esas situaciones”.

Y es que consideró que es un tema que estaba muy mitificado pues se pensaba que solo era para pacientes con cáncer y por eso únicamente se daba en los centros de cancerología pues llegaron incluso a México en 1989 en el Instituto Nacional de Cancerología.

“Ha sido un largo, largo proceso para que sean vistos para que sean adoptados en los hospitales y apenas hasta el 2014 fue cuando ya se aprobó la medicina mexicana y entonces ha sido un gran trabajo. No es que no esté capacitado el personal, todos al final somos médicos sino simplemente es que siempre como médico tratamos de curar y curar y salvarle la vida y no sabemos hasta cuándo parar y ofrecerle solamente medidas de confort y un trato compasivo a nuestro paciente”.