Netflix ha lanzó el tráiler de ‘The Prom’

octubre 23, 2020

Redacción/AlMomento.Mx. Netflix lanzó el tráiler de ‘The Prom’. Ryan Murphy adapta el gran éxito de Broadway, que cuenta con varias estrellas de Hollywood.

‘The Prom‘ cuenta con las actuaciones de Meryl Streep y Nicole Kidman, y podremos verlas dándolo todo en la pista de baile.

Por su parte, su fecha de estreno en el servicio en streaming, será el próximo el 11 de diciembre.

Todos merecen la oportunidad de celebrar. El baile (The Prom) en Netflix el 11 de diciembre. pic.twitter.com/DsfvnEEDE1 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) October 22, 2020

Basado en una idea original de Jack Viertel, The Prom narra cómo dos grandes estrellas de Broadway (Streep y James Corden), tras el sonoro fracaso de su último espectáculo, deciden ayudar a Emma (Jo Ellen Pellman), una estudiante de secundaria a la que le han impedido asistir a su baile de graduación junto con su novia (Ariana DeBose).

Quién, además también recibirá ayuda de otros dos actores (Kidman y Andrew Rannellls).

No obtante, los artistas pronto se darán cuenta de la importancia y el valor activista que significa su apoyo, dándole a Emma una noche que nunca olvidará.

Dirigida por Murphy a partir de un guion de Chad Beguelin y Bob Martin, la película cuenta con la producción de Bill Damaschke y Dori Berinstein.

Murphy no es ajeno al género de la comedia musical, pues anteriormente fue creador y productor de ‘Glee’, serie musical de Fox ganadora del Globo de Oro que emitió durante seis temporadas entre 2009 y 2015.

Tras el éxito de The Boys in the Band y la serie Ratched, Ryan Murphy regresa a la dirección de un largometraje, algo que no había hecho desde 2014 con la TV-movie The Normal Heart para HBO.

El reparto de The Prom lo completan Kerry Washington, Keegan-Michael Key, Tracey Ullman, Kevin Chamberlin, Mary Kay Place, Logan Riley, Nico Greetham, Sofia Deler y Nathaniel J. Potvin.