Netflix podría estrenar algunas películas de forma exclusiva en cines

mayo 18, 2022

Redacción/Oro Noticias. A la ola de controversiales decisiones que ha tomado recientemente Netflix, como implementar un plan más económico con publicidad y no permitir que los usuarios compartan sus cuentas, se suma esta que podría molestar a algunos de sus suscriptores.

Lucas Shay de Bloomberg reveló que Netflix ya se encuentra considerando en estrenar algunas de sus producciones primero en cine, eso no es una novedad como tal, lo interesante es que serían exclusivas de las salas durante los primeros 45 días para después incorporarse al catálogo de la plataforma.

Esta es la estrategia que utilizan algunas plataformas como Disney o HBO, con la diferencia que sus estrenos siempre han llegado primero con una venta de exclusividad en salas tradicionales.

Por el momento ya cuentan con dos producciones en la mira para probar este nueva forma de distribución: la secuela de Knives Out de Rian Johnson, protagonizada por Daniel Craig, y Bardo, la nueva película de Alejandro González Iñarritu.

Netflix nunca se había mostrado muy entusiasmado con llevar sus producciones a los cines. En 2021 las candidatas al Oscar Don’t Look Up y The Power of the Dog estuvieron únicamente dos semanas en los cines, la mayoría de ellos en Estados Unidos.