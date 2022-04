Netflix trabaja en el reboot de «Mini Espías» junto a Robert Rodríguez

abril 1, 2022

Ciudad de México. El director y productor de ascendencia mexicana Robert Rodríguez será el encargado de traer el reboot de la conocida franquicia Mini Espías, la popular saga de películas de los 2000 a la que Netflix dará nueva vida.

Según un comunicado lanzado por la compañía, esta cinta será dirigida, escrita y producida por Rodríguez, quien será el responsable principal de relanzar y reinterpretar la franquicia junto al equipo de Spyglass Media.

El acuerdo de distribución apenas se concretó y parece que el proyecto aún no ha avanzado mucho, por lo que varios detalles permanecen en secreto y el proyecto carece de una ventana de lanzamiento. Dicho esto, se cree que presentará a una familia multicultural de espías, por lo que tenemos que la icónica familia Cortez se despedirá de la franquicia.

¿De qué va Mini Espías?

La historia sigue a Ingrid y Gregorio Cortez quienes trabajaban para la Organización de Super Espías (OSS), la cual dejaron para formar una familia. Sus hijos, Carmen y Juni, no conocen ese pasado de sus padres, por lo que los ven como un par de adultos aburridos.

A partir de una misión especial que la OSS les pide que acepten, Ingrid y Gregorio vuelven a su viejo oficio, ahora integrando a sus hijos como una nueva generación de espías encubiertos.

La película tuvo un presupuesto de 35 millones de dólares y recaudó147 millones tras su estreno en 2001 resultando un enorme éxito. Le siguieron las secuelas Mini espías 2: La isla de los sueños perdidos (2002), Mini espías 3-D (2003) y Mini espías 4: Los ladrones del tiempo (2011).

Robert Rodríguez es un realizador muy versátil, más conocido por títulos en los que abunda la sangre y la acción, tales como Sin City, Alita: Battle Angel, Machete o Del crepúsculo al amanecer. Pero también ha realizado obras para toda la familia como We Can Be Heroes, fue productor ejecutivo de El libro de Boba Fett y ha trabajado junto a Billie Eilish y Lady Gaga.