NFL se une a NEON16 para lanzar el primer por la Cultura Mixtape Volumen 1￼

noviembre 11, 2022

La NFL, en asociación con la dinámica y galardonada productora NEON16, encabezada por los genios creativos multi-platino One Six y Tainy, anunciaron el lanzamiento del primer ‘Por La Cultura Mixtape: Volume 1’. Esta colección, encabezada por artistas de primera como Will.I.Am, Anthony Ramos, El Alfa, Yandel, Snow Tha Product, Trueno y otros, y rodeados por los mejores productores como lo son Albert Hype, Jodosky y Chael, incluye temas exclusivos que captan el entusiasmo y la esencia de la cultura latina mientras celebra los sonidos del futbol americano de forma novedosa y moderna.

La colaboración está compuesta por 11 temas exclsuivos, incluyendo el éxito “Rómpela” con Yandel, El Alfa y Will.I.Am que fue lanzado al mercado a inicios de esta temporada como el trasfondo del vídeo promocional de la campaña “Por La Cultura” de la NFL, “The Celebration.” El segundo éxito en lanzarse es “Latino Activo,” del actor y artista musical Anthony Ramos, una oda animada a la energía y pasión que los fanáticos latinos traen a cada partido, cada semana. Otros temas en la colección sobresalen por su sonido latino moderno similar, que se nutre del reggaeton, trap, dembow, Latin pop, house, edm y ritmos crossover. La música será usada por la NFL y sus clubes a través de toda la temporada, realzando elementos del entretenimiento de los partidos, activaciones de campañas de mercadeo, y en contenido en sus redes sociales, entre otros usos.

“La colección ‘Por La Cultura Mixtape: Volume 1’ es una de muchas iniciativas de la Liga para conectarse profundamente con sus fanáticos latinos, especialmente a través de la música, que constantemente ha sido uno de las pasiones indiscutibles de esta comunidad”, declara Javier Farfán, Estratega cultural de la NFL. “El NEON16 ser una potencia de creación de música latina los convierte en el socio perfecto para dar vida a este proyecto, y para impartir la energía, pasión y sentir de futbol americano a cada tema de la colección, que en su médula, conecta sonidos de gran impacto y alta energía con la juventud y la cultura popular.”

El Jefe creativo de One Six y NEON16, Iván Rodríguez, comenta, “Es un sueño hecho realidad para One Six y NEON16 asociarnos con la NFL y con estos artistas tan talentosos para crear una banda sonora moderna y con estampa latina para este asombroso deporte que resuena con tantas personas alrededor del mundo. Esta colección es un hito cultural importante para continuar celebrando la inclusión de todas las voces y trasfondos que integran el ADN de este deporte global. ¡Latinos activos!”

La colección ‘Por La Cultura Mixtape: Volume 1′ incluye los temas siguientes:

“Rómpela” Will.I.Am, Yandel, El Alfa; producido por Chael

“Rompa” Jodosky; producido por Jodosky y Calle

“Latino Activo” Anthony Ramos; producido por Bobby Love

“Like a Champion” Chicocurlyhead; producido por Albert Hype

“Pa’ Tras” Snow Tha Product; producido por Albert Hype

“Matando al Rookie” Aux on the Beat; producido por Jovaan

“Vamo’ a Ser Leyenda” Dj Cornetto; producido por DJ Cornetto

“Quién Si No” Trueno; producido por Tatool

“Level Up” LatenightJiggy; producido por Mark Henry

“Ballin’” Kris Floyd; producido por Albert Hype

“Otorgar a artistas emergentes una plataforma fue un objetivo central de este proyecto y la amplia gama de talentos y géneros representados en esta colección ayuda a cultivar lazos, energía e inclusión”, observa Lex Borrero, co-fundador de NEON16. “El tema de Anthony Ramos, ‘Latino Activo’ por ejemplo, es poderoso e intencional, y Snow Tha Product brinda su energía intensa mexicana al proyecto también. Son estas vibraciones las que trascienden fronteras e inspiran pasión, orgullo y energía; elementos claves que reflejan el futbol americano y lo que la Liga representa para sus fanáticos.”

“Esta colección verdaderamente enmarca una variedad de estilos musicales y artistas versátiles que se unen para crear una fusión de sonidos, todo en nombre de la cultura latina”, añade Marissa Solís, Primer vicepresidente de marca global y mercadeo a consumidores de la NFL.

Temas de ‘Por La Cultura Mixtape: Volume 1’ estarán disponibles en todas las plataformas de streaming principales a partir del 18 de noviembre de 2022.