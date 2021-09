Ni FRENAAA ni la CNTE detienen al presidente: AMLO

septiembre 2, 2021

Redacción/Al MomentoMX. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, descartó que existan diferencias con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), luego de que un grupo de la Sección 7 le bloqueó el paso a su vehículo durante su visita a Chiapas, y le impidió su llegada a la mañanera el viernes pasado. Lanzó una consigna alusiva a su experiencia en la lucha social: “Ni FRENAAA ni la CNTE detienen al presidente’.

“Nosotros no tenemos diferencias con nadie, solo que no aceptamos chantajes. Imagínense que voy a una gira y me detiene, como FRENAAA, pensando que con eso ya va a tener López-Dóriga, Loret de Mola y Ciro, tema para estarnos atancando, pues me quedo ahí, yo también quiero protestar”, dijo AMLO en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.

López Obrador también resaltó que el gobierno de la 4T ha tratado muy bien al magisterio, luego de que en los años anteriores se les responsabilizó por el rezago educativo:

“No debemos nada, hemos tratado a las maestras, a los maestros, como se merecen. No se les insulta, no se les desprestigia, no se les reprime. Así era antes y los medios callaban, hasta aplaudían. Había campañas en contra de los maestros”, señaló.

AMLO destacó que si la CNTE necesita comunicación, lo haga con la secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez.