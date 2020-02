Ni Lysol ni Clorox acaban con el Covid19

febrero 28, 2020

Redacción/Xalapa. No sirve de nada que la gente compre Lysol por que no se trata de un brote emergente, todavía no hay acceso al nuevo virus (2019-nCoV) para realizar las pruebas suficientes.

Que vergüenza la gente de guadalajara en Costco comprando Lysol cómo desesperados…neta que pena pic.twitter.com/btLHojWbje — poshi (@posshvirgen) February 28, 2020

El 2019-nCoV es una nueva cepa, comprar cajas de lysol, cloralex, redoxon, aderogyl, #cubrebocas y todo tipo de desinfectantes antibacteriales no garantiza la efectividad contra el COVID-19; por lo tanto es recomendable seguir las medidas de las autoridades.

Las medidas que debemos tomar es lavarnos las manos, evitar el contacto directo con otra persona, estornudar en el ángulo interior del brazo, cubrir las vías respiratorias y tomar todas las medidas de sanidad posibles durante el día.