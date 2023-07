“Ni me rajo, ni me bajo”, reitera Silvano Aureoles ante ex legisladores del PAN

julio 23, 2023

Acude al Encuentro “Diálogos de la 59

Carlos Guzmán | Corresponsal CDXM.- “Voy a llegar hasta el final, con todo respeto a mis compañeras y compañeros del Frente Amplio por México, ni me bajo ni me rajo, espero que nos vaya muy bien, todos tenemos nuestras fortalezas y el mayor mérito es que estamos anteponiendo a México, y sé que voy a dar el respaldo si el resultado no me favorece y recibiré el de los demás si yo lo logré”, dijo Silvano Aureoles Conejo en la charla denominada Encuentro Diálogos de la 59.

Ante 40 exlegisladoras y exlegisladores del Partido Acción Nacional (PAN), el candidato a responsable del bloque opositor presentó un esbozo del ideal de nación que anhela, haciendo especial énfasis en el tema de la inseguridad que azota a todo el país: “el que más nos duele es el problema de la violencia e inseguridad, no tengo duda de que este aspirante a dictador llegó a acuerdos para ganar el poder, un ejemplo que ilustra esto, fue el resultado electoral en Baja California Sur, estábamos arriba de 15 puntos la coalición y entres días resulta que gana Morena con más de 20 puntos, lo que pasó en Michoacán, en el Estado de México, eso tiene un trasfondo muy peligroso, el hecho de que el 80% del territorio nacional esté controlado por el crimen organizado nos pone ante la ausencia absoluta del estado de derecho”.

Silvano Aureoles recordó que Andrés Manuel López Obrador lo dejó fuera de Palacio Nacional, “todos recuerdan el banquito, el que ahora se convirtió en nuestro símbolo de resistencia, ahí me dejó más de 5 horas, no me atendió porque le llevaba las pruebas de la corrupción en las elecciones de mi estado, y se lo dije, te lo dije presidente, ante los medios que me entrevistaron ese día, estamos ante un alto riesgo de que esto ocurra en todo el país, porque no para en las elecciones, sino en la infiltración criminal en cada rincón de México y justo eso está pasando”, concluyó convocando a las y los presentes a fortalecer el llamado del Frente para unidos, sacar a Morena del poder.