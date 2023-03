Nicolas Cage dice no estar interesado en trabajar para Marvel

marzo 7, 2023

Nicolas Cage no es ajeno al cine de superhéroes, recordemos que ya ha interpretado a Ghost Rider y participó en Kick-Ass. Estas cintas no forman parte del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), aunque eso no parece importarle mucho al actor.

Nicolas Cage tomó parte de su nombre artístico de un héroe muy conocido de Marvel y es por eso que le debe respeto a la marca, sin embargo, está consciente que una estrella como él no necesita del UCM.

“Tengo que ser amable con las películas de Marvel, porque me puse el nombre por un personaje de Stan Lee llamado Luke Cage. ¿Qué voy a hacer? ¿Dejar de lado las películas de Marvel? Stan Lee es mi padre surrealista, él me dio mi nombre. Entiendo cuál es la frustración con el cine de superhéroes. Lo entiendo. Pero creo que hay espacio para todos. Y para las películas independientes. Creo que hay espacio para todos”, declaró el actor a Variety.

En la entrevista y a raíz de esta declaración, le preguntaron si le gustaría formar parte del UCM. “No necesito estar en el UCM, soy Nic Cage”, contestó.

En los años 90 Cage estuvo a punto de hacer una incursión en el mundo de los superhéroes de la mano de Tim Burton como protagonista de Superman Lives. Sin embargo, ese proyecto nunca vio la luz. Un filme que ilusionó mucho al actor, y a muchos fans, y que se ha convertido en objeto de culto pese a que no comenzó ni siquiera a rodarse.

“Warner Bros. había perdido un montón de dinero con aquella película. Las películas que son raras de verdad, que desafían y que abren camino, molestan a un montón de gente”, recuerda. “Creo que se asustaron [con Superman Lives]. Se habían gastado un montón de dinero construyendo los decorados y haciendo el disfraz. Pero nunca se sabe: no quiero ser el Cage críptico, ¡pero nunca se sabe!”.

Por ahora, Nicolas Cage tiene varios proyectos en puerta. Participará en Longlegs, Arcadian, Dream Scenario, The Retirement Plan y Renfield, filme en el que dará vida a una desenfadada versión del conde Drácula.