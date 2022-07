Niega alcaldesa de Alvarado haber sido notificada por denuncias en su contra

julio 7, 2022

Carlos Manuel Peláez

Xalapa, Ver. – La presidenta municipal de Alvarado, Lizzette Álvarez Vela negó haber sido notificada por la fiscalía general del Estado (FGE) por alguna denuncia en su contra, esto luego de que hace algunos meses el gobernador Cuitláhuac García Jiménez señalara que existía una investigación por presuntos vínculos con la delincuencia.

Entrevistada en las instalaciones del Congreso del Estado a donde acudió a la presentación de la Red de Mujeres Electas, la alcaldesa aseguró que no hay ningún proceso en su contra y negó que existan diferencias con el gobierno estatal y federal.

«hasta el momento no he sido notificada, todo mi respeto al gobernador y hemos estado dando trabajo y resultados que han sido muy notorios; hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia y nosotros no tenemos problema ni con el gobierno del estado y el gobierno federal por el contrario estamos deseosos de su participación en nuestro municipio que es rico, tiene mucho que ofrecer y detonar, además de que somos la zona con mayor plusvalía del Estado de Veracruz», indicó.

Asimismo, Álvarez Vela insistió en que no hay ningún tipo de conflicto con las autoridades del gobierno del estado de Veracruz y el gobierno federal a quienes incluso invitó a que puedan trabajar en conjunto en el desarrollo de su municipio.

Finalmente, agregó que Alvarado actualmente es uno de los municipios con mayor índice de crecimiento y desarrollo en diversos rubros, por lo que aseguró que continuarán trabajando para alcanzar estos objetivos.