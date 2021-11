Niega Delfina haber ordenado pedir “moches” en 2017

noviembre 16, 2021

Carlos Guzmán/El Demócrata. En el marco de su comparecencia por la Glosa del Tercer Informe de Gobierno ante la comisión de Educación del Senado de la República, la secretaria del ramo, Delfina Gómez, rechazó haber solicitado “moches” cuando buscaba la gubernatura del Estado de México.

Ante la confirmación que se dio de este presunto delito electoral por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al hoy titular de la SEP, argumentó que ella jamás haría tal cosa, porque también la educó al n que le dieron en casa sus padres no lo permite.

“Yo estoy tranquila, estoy aquí (¿no pidió moches?) no, ya a mis 59 años de edad y 30 años como Maestra, los compañeros que me conocen, la gente que me conoce, los padres de familia que leo conocen y los que me han apoyado desde la Cámara de Diputados y también en el Senado “. Dijo.

Este miércoles, la titular de la SEP volverá a la Cámara Alta para atestiguar la conmemoración de los 100 años de fundación de la dependencia que hoy encabeza.