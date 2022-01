Niega Gobernador desabasto de medicinas e insumos para atención en Oluta

enero 21, 2022

Yhadira Paredes/El Demócrata. Ante la denuncia de familiares de mujeres embarazadas en el sentido de que se les estaba solicitando la compra de medicamentos y material quirúrgico para su atención por desabasto del mismo en clínica, el Gobernador de Veracruz rechazó esta situación, pero aseguró que se investigará.

Entrevistado a su llegada a San Juan del Monte, donde se dio inicio oficialmente a la Temporada de Incendios Forestales 2022, el mandatario negó esta situación, pero se comprometió a verificarlo con las autoridades de la Secretaría de Salud de Veracruz a cargo de Roberto Ramos Alor.

Y es que, circuló la informó que a los familiares de mujeres gestantes se les pedía la compra de oxitocina, botas quirúrgicas, guantes para los médicos que las iban a atender.

“Lo estamos revisando, no es así, no es cierto, vamos a revisar, no hay desabasto”, aseguró.

Aserraderos, bien controlados

Por otra parte, el mandatario garantizó que el funcionamiento de aserraderos en Veracruz se encuentra perfectamente regulados por la autoridad, incluso informó que uno de ellos fue clausurado en las últimas 24 horas.

“Sobre los aserraderos ya los tenemos regulados, estamos muy atentos de hecho hemos intervenido varios, me reportan que de ayer para hoy se clausuró uno de ellos, lo más importante es la conciencia social que se tiene, esto ha ayudado mucho para cuidar el medio ambiente, hemos aprendido a como convivir con la naturaleza y que las actividades sean compatibles con los cuidados de los bosques”, dijo.