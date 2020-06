Niega presidente incremento de luz por la pandemia

junio 18, 2020

AlMomento. México. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno decidió no aumentar el precio en las tarifas del servicio de la luz durante la contingencia sanitaria por coronavirus o COVID-19, aunque el consumo fuera mayor. Sin embargo, aseguró que no hubo la información necesaria para dar conocer este hecho.

“Lo mismo en el caso de la luz de la energía, casi no se supo porque los servidores públicos los técnicos de hacienda son de primer de lo mejor que tenemos, pero no se informó bien y mucho no saben que se tomó la decisión de que no aumentara el precio de la luz aun incrementando el consumo…ahora por la pandemia se decidió que aun consumiendo más energía se mantuviese la misma tarifa es muy importante que se sepa porque es un apoyo a todos los consumidores de energía eléctrica”, destacó AMLO en conferencia mañanera desde Hidalgo.

El mandatario federal aceptó que la información no se difundió de manera adecuada, por lo que hizo un llamado al director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, y al secretario de Hacienda, Arturo Herrera.

“No se informó adecuadamente, por eso la gente no se enteró, fue un boletín”, dijo López Obrador que ahora aunque se consuma más la tarifa no cambia como en otros gobiernos.