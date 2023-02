Niega PRI haber cedido candidatura presidencial

enero 31, 2023

Al conformar la alianza Va por México, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) nunca ha cedido ninguna candidatura a futuro, incluida la de la Ciudad de México y la Presidencia de la República, afirmó el coordinador de los legisladores federales del tricolor, Rubén Moreira.

Por lo tanto, aseguró el líder priista durante la reunión plenaria realizada en Ocoyoacan, Estado de México, un priista, un ciudadano, un perredista o un panista pueden ser candidatos de cualquiera de esos dos cargos.

“¿Qué es lo que está en la mesa, para ser claro? Lo que pasó en Durango o lo que pasó en Hidalgo, un partido tiene que conducir el proceso.

“Pero no veo cómo, no veo cómo Acción Nacional impida que no sea una selección de candidatos democrática, y no veo cómo Morena retenga la Presidencia de la República, ni cómo Morena retenga la Ciudad de México”, expresó Moreira.

Dijo que la dirigencia de Acción Nacional tendrá que estar a la altura de la encomienda que se le ha otorgado por los partidos en la alianza y abrir un proceso democrático.

El PRI, insistió el líder de los legisladores en San Lázaro, no ha cedido nada y el PAN tiene la responsabilidad “y todos aquellos que se sientan con derecho a aspirar pues lo pueden ejercer”.

Moreira también refrendó la lealtad al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y advirtió que vendrán días de mucha presión.

Campaña en Edomex

La pre campaña de Alejandra del Moral a la gubernatura del Estado de México ha crecido desde el primer día “y caballo que alcanza gana”, aseguró el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno.

Este lunes se publicó una encuesta en la que la priista reduce la ventaja que tenía la precandidata de Morena, Delfina Gómez. Según la medición, Del Moral pasó de 33 a 37 puntos en la intención de voto, mientras que Delfina se estancó en 45 puntos. Con ello, la precandidata del PRI habría reducido la distancia de 12 puntos a solo ocho en solo 15 días de precampaña.