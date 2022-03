Niega Ramos Alor desabasto de retrovirales en Capasits￼

marzo 30, 2022

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- El titular de la Secretaría de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor rechazó que se registre un problema de desabasto de medicamentos retrovirales para pacientes con VIH Sida que se atienden en los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención del VIH (CAPASITS).

Lo anterior, luego de que organizaciones civiles denunciaran que sigue habiendo escasez de los tratamientos para los pacientes.

Al respecto, el también director de los Servicios de Salud de Veracruz respondió “escuchamos esto, esta información, pero en realidad nosotros no tenemos desabasto en ningún Capasit, en este gobierno hemos puesto interés en el tema, hemos estado cuidado que no falten retrovirales y ustedes principalmente (reporteros) han estado pendientes en los eventos macros, como fue Tlacotalpan y Tajín”.

Ahí se refirió a las movilizaciones que se han hecho para exigir a la comunidad científica nacional e internacional que se intensifique la búsqueda de una vacuna contra el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

“Nosotros no levantamos la voz solo para autoridades nacionales sino del mundo porque a nosotros nos interesan los retrovirales per se, nos interesa la vacuna porque la vacuna evita la muerte y el retroviral, pues no. Sin embargo la base primera desde 40 años fueron los retrovirales y ya tienen 40 años que no hay nada de vacuna”.

Es necesario que la comunidad científica internacional que volteen a ver la tragedia en los países pobres y no privilegien el dinero sobre la vida.

En Veracruz se tienen medicamentos y aseguró que no han incrementado los casos de pacientes con VIH Sida, a pesar de que se ubica en los primeros lugares en casos a nivel nacional.

Sin embargo, aseguró que Veracruz tiene 8.5 millones de habitantes y comparativamente con otros estados es proporcional, pero en realidad ha habido un freno, un control.