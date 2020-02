Niega Sergio Hernández estar involucrado en desalojo de Doña Luchita

febrero 12, 2020

Carlos Manuel Peláez. Xalapa. El diputado local por Xalapa, Sergio Hernández Hernández se defendió de los señalamientos en donde se le responsabilizó de apoyar el desalojo de la señora Luz María Landero Becerra ocurrido el pasado martes en esta capital y aseguró que únicamente se pretende dañar su imagen por exhibir los errores del gobierno estatal y municipal.

En conferencia de prensa, el legislador calificó como una bajeza el que se le pretenda involucrar en un tema en el cual dijo no tiene nada que ver, pero sobretodo que es lamentable que una persona de 88 años de edad haya sido echada a la calle, por lo que incluso afirmó que ya se ha comunicado con Doña Luchita para ofrecerle apoyo.

«Es claro que hay una campaña de desprestigio en mi contra porque he alzado la voz y esto sigue escalando a pesar de que hay una declaración del abogado que lleva su caso y de la misma doña Lucha en donde da testimonio que yo le he ofrecido mi apoyo, lo único que esto señala es que hay un ataque de las personas a las que les incomoda que haya levantado la voz para criticar el trabajo del gobierno federal, estatal y municipal; sería incapaz de hacer algo como lo que me están queriendo achacar que es el desalojo de una persona de 88 años de edad», indicó.

Asimismo, el legislador afirmó que quienes afirman que el ofreció pagar cinco meses de renta de la vivienda donde habitaba la señora para que está fuera desocupada, únicamente buscan generar confusión, pues si bien realizó un ofrecimiento a la familia afectada esto ocurrió después del desalojo y fue únicamente con la finalidad de brindar apoyo jurídico y económico para encontrar un lugar donde ellos pudieran vivir el cual hasta el momento no ha sido aceptado. Finalmente, agregó que se encuentra analizando emprender acciones legales en contra de quienes buscan afectar su imagen con fines políticos