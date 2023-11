Niega Xóchitl Gálvez ser quien “palomee” listas de candidatos

noviembre 21, 2023

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- En el segundo día de precampaña por el estado de Chihuahua, la candidata del que fuera Frente Amplio por México, conformado por PAN, PRI y PRD, denominado coalición «Fuerza y Corazón por México», Xóchitl Gálvez, agradeció a las diligencias del estos tres instituto políticos encabezadas por Marco Cortés, Alejandro Moreno, así como también Jesús Zambrano, por ponerse de último momento de último momento de acuerdo para registrar ante el INE la misma como se había acordado inicialmente, tanto para la candidatura conjunta para la Presidencia de la República, así como también para los cargos de elección federal en el legislativo, incluyendo la Cámara de Diputados y Senadores.

Entrevistada luego de culminar un acto político.en Delicias, Chihuahua, la precandidata presidencial de estos partidos políticos también reiteró que ella “no palomea”, ni tampoco pone ni quita candidatos de la boleta electoral que van que aparecerán este próximo 2 de junio.

“Yo me concentro en palomear candidaturas o me concentro en recorrer el país. Yo lo que he pedido es que se pongan los candidatos más competitivos aquí en Chihuahua, pues obviamente hay gente capaz y lo que he pedido es que le abran los espacios a la gente que a lo mejor no están muy cerca de los partidos, pero que tiene posibilidades de triunfo”. Sostuvo.

Finalmente, reiteró que en el caso de Sandra Cuevas alcaldesa con licencia de la Cuauhtémoc en la ciudad de México, la cual anunció esta mañana “una pausa” en su militancia en Acción Nacional, habrá de buscarla a fin de pedirle reconsiderar esta decisión; al que no habrá de buscar será a Adrian Ruvalcaba, al cual le deseó “buena suerte” en sus proyectos políticos futuros.

“Va a haber siempre inconformes porque obviamente no hay espacios para todo, pero yo le diría a Adrián y a Sandra Cuevas pues que hay que platicarlo, yo espero que se puedan resolver esas diferencias. Y bueno, yo, yo ahora sí que trataré de conciliar lo más que pueda y hacer un llamado a que sigamos trabajando”.