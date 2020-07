Niegan que bares estén cambiando de giro para poder abrir

julio 9, 2020

Regina Montes/Xalapa.-El director de Gobernación Juan Vergel Pacheco negó que haya bares o cantinas que estén cambiando de giro para poder abrir, pues dijo que éstos deben cumplir con los requisitos necesarios para ello.



“No es un asunto sencillo de que de un día para otro cambien su giro comercial, está muy identificado lo que son giros comerciales los que tienen que ver con restaurantes que tienen las licencias para funcionar de esa manera y los que son solamente expendios de bebidas, no es posible”, dijo.



Refirió que existe un mecanismo, control y serie de requisitos que deben cumplir por lo que no es posible que de un día para otro se les autorice.



“Están los operativos en marcha, recuerden ustedes que en la ciudad no solamente están los operativos de comercio, sino que también están los operativos de la jurisdicción sanitaria y la Secretaría del Trabajo, entonces no es tan sencillo cambiar de giro de un día para otro”, reiteró.



Mucho menos, insistió el funcionario, es fácil ponerse a trabajar de esa manera sin que la autoridad lo identifique y actúe al respecto.