Niegan un amparo más a Tarek Abdalá

marzo 17, 2020

Redacción/Xalapa. Un tribunal federal negó un amparo al ex tesorero de Javier Duarte en el Gobierno de Veracruz, Antonio Tarek Abdalá Saad, sentencia que le ordena acudir a las audiencias donde sea citado para que se recabe su entrevista en los procesos que se siguen contra ex funcionarios que laboraron con el ex gobernador preso en el reclusorio norte de la CDMX.

Desde hace más de un año, Tarek Abdalá ha promovido infinidad de recursos para no comparecer en los procesos que se le siguen, argumentado que goza de un criterio de oportunidad.

Tarek Abdalá es uno de los testigos estrella de la hoy Fiscalía General de la República (FGR), quien colabora con información confidencial para acusar todas las corruptelas y desvíos de recursos públicos cometidos por del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, así como los delitos de asociación delictuosa, delincuencia organizada, y operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que derivó en una pena que hoy Duarte ha impugnado.

Un día antes de finalizar el sexenio de Enrique Peña Nieto, Tarek se acogió a un criterio de oportunidad, a cambio de delatar a Javier Duarte y a Karime Macías, así como al resto de sus colaboradores. De esta manera, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) no lo responsabilizó por el desvío de %55 Mil Millones de pesos que pertenecían a la Federación, a pesar de que su nombre está dentro de las 32 carpetas de investigación, y en las 11 averiguaciones previas.

En octubre pasado, el juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal con sede en la Ciudad de México, Augusto Octavio Mejía Ojeda, rechazó ampararlo, por lo que Tarek promovió un recurso de revisión.

Ahora, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal modificó la sentencia de primera instancia, pero en lo esencial negó el amparo al testigo de la FGR.

El ex tesorero duartista insistió que tiene reconocido el carácter de coimputado en la misma causa, por lo que el juez responsable transgredió sus derechos fundamentales a guardar silencio y de no autoincriminación, pues al reconocerse su derecho a guardar silencio, entonces no hay razón para que sea molestado a comparecer a una entrevista en la que, sustancialmente, no dirá nada, (protegiendo obviamente a Duarte, a Macías, y a toda la bola de RATEROS que como el saquearon las finanzas públicas de Veracruz).

El tribunal federal indicó que el Código Nacional de Procedimientos Penales no contiene restricción alguna para que el quejoso, en su calidad de imputado y sujeto a un criterio de oportunidad, acuda a las citaciones que se le formulen, y aunque declarara como testigo, mantiene incólume su derecho de guardar silencio sobre hechos por los que pudiera fincársele responsabilidad penal.