Ninel Conde aún no se separa del padre de su hijo y ya sale con su cirujano

hace 16 mins

EU/tvnotas. Vaya sorpresa la que nos llevamos al enterarnos de que Ninel Conde, de 47 años, vuelve a hacer de las suyas, pues resulta que desde diciembre pasado sostiene un romance con el cirujano estético Ben Talei, a quien se le ha relacionado con algunas artistas, como Kate del Castillo. Una amiga de El Bombón Asesino nos dijo que todo esto empezó cuando Ninel comenzó a seguir en redes sociales al cirujano, de 43, y ahí empezaron a platicar:

-¿Es cierto que Ninel tiene un nuevo romance?

“Sí, de hecho, casi nadie sabe y me sorprende que ustedes ya se hayan enterado, porque Ninel no quiere que nadie sepa, pues no ha terminado con Giovanni Medina”.

-¿Quién es?

“Anda con el cirujano Ben Talei, a quien se le ha relacionado con varias famosas, como cuando trató de andar con Kate del Castillo (en julio del año pasado), que incluso hasta el cirujano viajaba a Nueva York, porque era la fecha en que ella tenía una obra de teatro, y viajó también con la familia de la actriz, pero Kate no le hizo caso, pues se dio cuenta a tiempo de que él sólo la quería por la fama y para estar presente en los medios”.

-¿A poco anda con él?

“Sí, y tiene muy poco, la verdad, todo ha sido muy rápido, pero ella está emocionada; de hecho, ya van varias veces que se queda en la casa de él en Los Ángeles, ahora que ella tiene mucho trabajo por Estados Unidos”.

-¿Cómo surgió esta relación?

“La verdad, quien lo buscó primero fue Ninel, porque ella está obsesionada, por no decir que tiene un problema psicológico, con las cirugías, entonces, cuando él empezó a ser reconocido por su trabajo y también por sus relaciones, ella lo buscó en las redes sociales, lo siguió y comenzó a mandarle mensajes. Él le contestó y en diciembre fue el primer encuentro ya en persona”.

-¿Dónde fue ese encuentro?

“En Los Ángeles, donde él vive. Ella lo buscó porque quería que le hiciera algo en la cara, pues según Ninel, se empezaba a ver un poco vieja, entonces le pidió asesoría al cirujano Ben y él la citó en su consultorio. A partir de ese momento comenzaron a tener más contacto y desde un principio se vio que él le empezó a tirar la onda a ella, y Ninel pues no le dijo que no”.

-Pero, ¿por qué aceptar eso?, si ella, hasta donde nos quedamos, ha estado bien con Giovanni…

“Porque así es Ninel, le gusta tener la atención de gente importante. Ella siempre ha querido tener lo mejor y ahora que este señor, que la verdad sí tiene mucho dinero, le estuvo coqueteando, no dejó pasar la oportunidad”.

-¿Después qué pasó?

“En esa primera cita, cuando le hizo la valoración, él la invitó a salir, a cenar esa misma noche, y ella no perdió la oportunidad. Total que se fueron a cenar y desde esa noche empezaron los besos, los arrumacos y más”.

-¿Tanto así?

“Por supuesto, Ninel no iba a dejar pasar la oportunidad de estar con un hombre que le puede dar todo; ella sabe cómo ha tratado a sus conquistas, y ella quiere también todos loslujos, comodidades y demás, por eso hasta buscó más trabajo en Estados Unidos, para estar más tiempo allá, junto al doctor”.

-Pero lo que me sigue llamando la atención es que no termina con Giovanni…

“Porque quiere tener algo seguro también por acá. Con el cirujano habló las cosas y le dijo que lo mejor para los dos era mantener esta relación en secreto, y él estuvo encantado”.