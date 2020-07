Niño le pone cubrebocas a su perro para ir a la tienda

julio 24, 2020

México/tvnotas. La responsabilidad no es cuestión de edad sino de conciencia. En redes sociales se ha compartido esta imagen de un niño ecuatoriano que está en la calle a punto de hacer un recorrido junto con su mascota.

Seguramente él ha escuchado que no hay que salir de casa sin usar cubrebocas y él no distinguió si eso incluía a las mascotas y para no ponerlo en riesgo antes que nada le puso un cubrebocas a su perrito, quien muy tranquilo dejó que su dueño lo protegiera.

Todo inició cuando su mamá lo mandó a la tienda, él decidió que no quería ir sólo, pero si iba a salir acompañado de su perrito, este tendría que llevar la misma protección, por lo que le puso una mascarilla.

El video fue grabado por Joselo Sánchez, su vecino, quien compartió la tierna historia con el mundo sin imaginar que se volvería viral.

Los internautas llenaron de halagos y buenos deseos para el pequeño, por su compromiso con su mascota, así como para sus papás por educar a un niño tan bueno.

Ojalá todos actuaran de la misma manera y quizá el número de contagios en el mundo no sería tan alarmante.