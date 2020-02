Niño llora al escuchar a sus padres teniendo sexo y se hace viral #Video

EU/tvnotas. La reacción de un niño se volvió viral en redes sociales, luego de que descubrió a sus padres teniendo relaciones sexuales.

En el video se puede observar al pequeño llorando al contarle a su hermana el asombro que le causó escuchar a sus padres haciéndolo.

Fue a través de Twitter, que la hermana mayor compartió el momento con un tuit decía: “Mi hermano escuchó a mis padres teniendo relaciones sexuales, y tuvo un colapso mientras me lo contaba”.

“Oh no. Tres veces. Tres veces”, fue la repuesta del menor mientras continuaba llorando, por lo que causó risa entre los internautas. La publicación rápidamente se volvió viral en redes sociales, teniendo más de 515 mil ‘me gusta’.

my brother heard my parents having sex and had a complete break down while telling me about it pic.twitter.com/v5bGQe1KCS