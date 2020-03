Niño se disfraza de ‘coronavirus’ para festival escolar en Tamaulipas

México/tvnotas. En redes sociales circulan dos videos en los que se puede observar a algunos niños caracterizados, uno de virus del COVID-19 y dos más, un doctor y una enfermera.

En el primer clip se puede observar al pequeño vestido del genoma del virus con un sombrero oriental y bigote, mientras camina entre el doctor y una enfermera, quienes llevan en las manos instrumentos médicos, además, atrás de ellos venían pacientes enfermos, quienes aparentan presentar los síntomas.

En la segunda grabación, los tres pequeños ya nombrados bailan al ritmo de ‘La Cumbia del Coronavirus’, canción realizada por un grupo músical mexicano que habla del origen de la enfermedad y como prevenir el contagio.

Muchos internautas aplaudieron la insual iniciativa que tuvieron los niños, mientras que otros sintieron que tendrían que tomar con más seriedad esta situación.

Italy, Iran, China: Schools across the country closed for Coronavirus.



Mexico: 🇲🇽 pic.twitter.com/Bp7wYOhZxd