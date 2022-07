Niurka termina decepcionada de Juan Vidal

julio 24, 2022

Redacción

Xalapa, Ver.- La actriz Niurka Marcos confesó que nuevamente se encuentra soltera y sin compromiso, a pesar de haber tenido un tórrido romance con Juan Vidal dentro de La Casa de los Famosos 2.

“Él dijo dentro de la casa que quería que nos volviéramos a encontrar y yo vine de Mérida por eso, cumpliendo lo que nosotros prometimos dentro. Sí pude hablar con él fue porque mi mánager se comunicó con uno de los asistentes de la producción y él le pasó el teléfono”, explicó Niurka.

Debido a que Vidal no hizo nada por contactarla ni saber de ella tras salir de la famosa casa, Marcos hizo lo imposible para ponerle fin a su relación. “Ahí lo único que le dije fue ‘no quiero hablar contigo $%$&’”, contó.

Al ser cuestionada sobre si Juan cambió de actitud y pudo reencontrarse con ella después del reclamo, la vedette dijo: “No, no lo pude ver para nada, ni se comunicó conmigo ni me habló por teléfono”.

Por último, Niurka Marcos aseguró no estar decepcionada del también ex de Cynthia Klitbo. “Sabía que él era así, desde adentro de la casa, pues sí haces eso en la vida real también no me gusta. Somos personas muy diferentes”.