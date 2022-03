No adelantarse a 2024, exhorta el Gobernador

marzo 7, 2022

Yhadira Paredes/El Demócrata. Las sesiones informativas sobre la reforma eléctrica que se llevaron a cabo en el sur de la entidad, no deben confundirse con arranques políticos con miras al proceso electoral del 2024, aseveró el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien aplaudió el trabajo que hacen los diputados veracruzanos en la entidad.

Llamó a no distraerse, pues será en el 24 cuando se vea, toda vez que hay tiempo para tomar decisiones de ese tipo, las cuales, aclaró, no le competen a él, si no al pueblo que deberá decidir quién y qué.

“Ya la gente está muy atenta, la verdad ya sabe, luego, luego se ve quién viene nada más a placearse, andar de plaza en plaza para darse a conocer porque no es de aquí, necesita que lo conozcan aquí”, haciendo alusión al diputado federal, Sergio Gutiérrez Luna, organizador de una de las asambleas.

Ahí aprovechó para hablar de Rocío Nahle, secretaria de Energía federal, quien afirmó siempre ha estado en la lucha por la defensa del petróleo y la reforma eléctrica en la entidad veracruzana.

Hay que recordar que este fin de semana se llevaron a cabo dos asambleas informativas sobre la reforma eléctrica, mismas que fueron asumidas como destapes de dos aspirantes a la candidatura de Morena para la gubernatura de Veracruz, una encabezada por Sergio Gutiérrez Luna y otra el grupo identificado con la Secretaria de Energía.