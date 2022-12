No alcanza la reforma electoral la mayoría calificada en San Lázaro

diciembre 6, 2022



Redacción/Xalapa. Durante el pleno de la Cámara de Diputados, la Reforma Electoral propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, no alcanzó la votación requerida para ser aprobada, pues no no alcanzó las dos terceras partes al tratarse de una propuesta constitucional.

La reforma electoral alcanzó 269 votos a favor, una abstención y 225 en contra. El dictamen proponía modificaciones a 17 artículos de la Constitución Política, entre los cuales destaca la supresión del Instituto Nacional Electoral (INE) para crear en su lugar el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), así como la reducción de 11 a 7 consejeros electorales y su elección por voto popular.

Así mismo, proponía disminuir de 500 a 300 el número de diputados federales y de 128 a 96 el de senadores, eliminando a los legisladores de mayoría relativa y estableciendo un sistema de elección mediante listas en las 32 entidades federativas. El proyecto consideraba también la eliminación del financiamiento público para las actividades ordinarias de los partidos políticos, aunque mantiene las prerrogativas para campañas electorales.