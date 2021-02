No consolidar alianza en Xalapa, es premiar a su mal gobierno: PRD

febrero 9, 2021

Redacción/Xalapa.- Sería un gran error de los aliancistas, PAN, PRI y PRD el no lograr ir en alianza en la capital de Veracruz, “que es nuestra capital y merece ser rescatada del mal gobierno municipal que la tiene sometida”, lo que la gente nos exigió es que hagamos una gran bloque opositor que pudiera hacer frente a un partido de gobierno, señaló Sergio Cadena Martínez, Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en Veracruz.

Manifestó que en el PRD tienen claro que las necesidades de cada momento por el que atraviesa la sociedad son las que le hacen tomar determinadas decisiones al momento de emitir un sufragio, por lo que en el caso de Xalapa no conoce hasta ahora candidatos invencibles y no consolidar la alianza sería premiar a su mal gobierno.

Cadena Martínez agregó que en Veracruz no hay bienestar alguno, no hay desarrollo, no hay salud, y el pueblo está más empobrecido mientras que cientos, miles de empresas están cerrando no solo por el tema de la pandemia, sino por la falta de atención del gobierno que solamente se dedica a atender sus programas clientelares.

“Si la sociedad hubiera sabido lo que estamos viviendo en este momento, la crisis de la pandemia donde van más de 160 mil fallecidos, más de 160 mil familias en luto según las cifras del gobierno; la crisis económica que nos está pegando y no solo por el coronavirus, porque desde el 2019 ya veníamos padeciendo una gran crisis donde no hubo ningún crecimiento, al contrario nos fuimos abajo, te aseguro que no hubiesen votado por ese cambio que prometió tanto y que ahora está perdido”, apuntó.

Finalizó destacando que el actual es un gobierno que decide a quien apoyar y a quien no, lo que lo convierte en el peor porque no está pensando en salvar y ayudar a todos los mexicanos ni a todos los veracruzanos.