“No daremos ni un paso atrás en defensa del petróleo e industria eléctrica”; reitera AMLO

julio 23, 2022

Carlos Guzmán | Enviado, Rosamorada, Nararit.- No vamos a dar ni un paso atrás en la defensa de nuestro petróleo y de la industria eléctrica nacional, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“México es un país independiente, no es colonia de ningún país extranjero; y el presidente de México no es títere, no es pelele de ningún gobierno del exterior. Por eso vamos a defender nuestros derechos.”

Al encabezar la supervisión al Plan de Salud IMSS-Bienestar en Nayarit, el primer mandatario se refirió al reclamo de Estados Unidos y Canadá por las acciones del gobierno mexicano para rescatar el petróleo y la industria eléctrica nacional.

“Aunque parezca increíble, los reaccionarios de México están defendiendo a las empresas extranjeras. En vez de defender a Pemex y a la CFE, están defendiendo a las empresas petroleras, a las empresas eléctricas del extranjero. Son unos traidores a la patria.”

Recordó a quienes promueven la campaña en contra de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que el presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, ha reiterado que el trato entre ambas naciones siempre debe darse en pie de igualdad.

“Pues eso es lo que voy a hacer valer: la soberanía de México, la independencia de México.”

Destacó el respaldo de los trabajadores electricistas —quienes en pocos días restablecen las líneas de transmisión tras el paso de huracanes—, así como de trabajadores petroleros, que actualmente levantan la producción de gasolinas y diésel, y recordó que gracias a ellos la gasolina es más barata que en Estados Unidos y Europa.

Durante el evento, el tabasqueño informó que se ha basificado a 99 por ciento de trabajadores de la salud en Nayarit, y ratificó el compromiso de basificar a todos en el país. Destacó que con su apoyo se alcanzará un buen sistema de salud para la población sin seguridad social.