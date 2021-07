No debe haber regreso a clases si los niños y jóvenes no están vacunados: FNF

julio 14, 2021

Eda Sentíes/Veracruz.- Ante el incremento de casos de covid y que ahora afecta en mayor proporción a personas jóvenes, el presidente del Frente Nacional por la Familia en Veracruz, Alberto Baca, consideró que el regreso a clases de manera presencial deberá postergarse hasta que el 100 de la población esté vacunada, incluidos menores de edad, pues consideró que sería un riego para los estudiantes, maestros y padres.

Consideró que la estrategia de vacunación no ha sido eficaz en México, en comparación con otros países donde el avance es mucho mayor, por lo que exhortó al presidente y a las autoridades federales a triplicar los esfuerzos para acelerar el proceso.

“Si no están vacunados los jóvenes no debe de darse el regreso a clases porque los jóvenes están muy próximos a enfermarse (…) no se puede excepcional a nadie, menos a los niños y adolescentes yo creo que sí le debemos hacer un llamado al presidente en el sentido de que atienda más las recomendaciones de los científicos sobre el tema del covid porque no podemos poner en riesgo a niños, ni maestros ni papás”, dijo.

Reconoció que hay un intenso deseo de los jóvenes regresar a la normalidad y convivir con sus amigos y compañeros, no obstante se debe priorizar la salud y la vida ante todo.