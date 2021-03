No descarta AMLO “gol” de funcionarios de la ASF a Colmenares

marzo 4, 2021

Carlos Guzmán/CDMX.- El tema de la supuesta falta de transparencia en las observaciones y revelación de supuestas irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación, ASF, en las obras prioritarias del Gobierno que encabeza el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador no terminan.

Al ser cuestionado nuevamente sobre el tema, el primer mandatario de la nación no descartó la posibilidad de que los grupos de funcionarios que actualmente trabajan en la ASF, quienes dijo, pudieron

“No descarto que lo que sucedió con la Auditoría se haya armando abajo, porque son equipos que vienen de tiempo atrás y que el auditor no revisó adecuadamente. No puedo asegurar que él (David Colmenares) actuó de mala fe. No descarto que le hayan metido un gol” subrayó.

Es importante precisar que Colmenares se dice que tuvo mucho que ver también en el despido de varios funcionarios que previo a su llegada al cargo investigaban el tema de la denominada “Estafa Maestra”, al ser designado directamente por el entonces presidente Enrique Peña Nieto.