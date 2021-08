No descarta AMLO juicios contra expresidentes

agosto 2, 2021

Redacción/Al MomentoMX. A pesar de que la consulta popular no fue vinculante debido a que no logró el 40% de participación, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador adelantó que no se descarta que autoridades realicen juicios contra expresidentes o exfuncionarios.

Aseguró que las autoridades pueden iniciar estos juicios siempre y cuando existan pruebas en contra de los señalados.

“Yo creo que esto no descarta la posibilidad de que haya juicios. La autoridad tiene en todo momento el derecho de actuar cuando se trata de asuntos judiciales siempre y cuando haya pruebas y elementos, esto queda abierto”, consideró.

En tanto, dijo que la consulta solo era para iniciar procesos en caso de lograrse el objetivo de participación.

López Obrador, aseguró que está contento con los resultados que dejó la consulta popular del domingo 1 de agosto, misma que calificó también como “trascendente” en la historia democrática de nuestro país.

Desde Jalisco, López Obrador afirmó que este método democrático será uno de los legados que le quedarán a las nuevas generaciones.

“Fue algo muy importante, trascendente, independientemente de si es vinculatoria o no, lo importante es que se hecho a andar un proceso democrático, para que nadie se sienta intocable, en ningún nivel de la escala. Que no se deje de respetar al pueblo, que es el soberano, el que manda”, expresó.

López Obrador señaló este lunes que la democracia nunca fracasa, luego de que la consulta popular para enjuiciar a actores políticos no alcanzara el porcentaje necesario para ser vinculatoria.

“Los que no son partidarios de la democracia, aunque fingen, o son partidarios de la democracia pero cuando les conviene, no son auténticos demócratas (…) van a decir: fracaso. ¿Cuándo va a fracasar la democracia? Nunca. Es el mejor sistema de Gobierno”, apuntó.

El domingo se llevó a cabo la consulta popular para enjuiciar a expresidentes. El conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE) arrojó que el porcentaje de participación osciló entre el 7.07 y el 7.74 por ciento.

Para que la consulta fuera vinculante se necesitaba que el 40 por ciento de la lista nominal participara en el ejercicio.

Al ser cuestionado sobre si esto no significaba un fracaso, López Obrador insistió en que no era así.

“No, ya lo dije y lo repito, la democracia no fracasa, la democracia es el mejor sistema de Gobierno y el mejor sistema de vida”, declaró.

López Obrador felicitó a la ciudadanía por participar en esta consulta y afirmó que fue trascendente, pues marca “el inicio formal, legal, de un proceso de participación ciudadana en el marco de la democracia participativa”.

Además, agregó: “Van a decir que fue fracaso… ¿Cuándo va a fracasar la democracia? ¡Nunca! Es el mejor sistema de gobierno, es el mejor método para resolver conflictos, para decidir. Nunca va a fracasar la democracia”, expuso.