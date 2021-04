No descarta AMLO reforma al INE

abril 13, 2021

Redacción/Al MomentoMX. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no descartó una reforma al Instituto Nacional Electoral (INE) para quesea “autónomo y realmente independiente”.

Tras ser cuestionado sobre si considera que el Instituto Nacional Electoral (INE) es un órgano autónomo e independiente, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no le tiene confianza al INE, sino al pueblo.

Ante el caso de Félix Salgado Macedonio, que se mantiene protestando contra el retiro de su candidatura desde hace días, contra el organismo, el mandatario reveló que no descarta impulsar una reforma para que el INE sea verdaderamente autónomo e independiente.

“Lo que paso en el 2018 fue por el pueblo, que la gente salió a votar y a cuidar el voto pero yo lo padecí mucho, lo hemos padecido mucho. Nos robaron la presidencia, se prestaron al fraude… no veían nada (…) ¿Confiar en los de arriba? ¡No¡”, expresó.

López Obrador sugirió que el Instituto Nacional Electoral (INE) habría quitado la candidatura a Félix Salgado Macedonio por Guerrero por consigna e indicó que habría “intereses creados” detrás de la decisión.

López Obrador recomendó al morenista Félix Salgado Macedonio, luchar en contra del fraude electoral pero de manera pacífica, sin violencia. Esto luego de que el guerrerense amenazó a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) si no regresan su candidatura por el gobierno de Guerrero.

“Hay que luchar en contra del fraude de manera pacífica, esa es la recomendación. No a la violencia, nosotros, todos estos personajes, incluidos los intelectuales orgánicos, nos han dañado y han dañado al país, porque han avalado el fraude y nuestra respuesta siempre ha sido pacífica, nada de violencia”.

Además aseguró que detrás del retiro de la candidatura de Salgado Macedonio hay intereses y habría sido por consigna “Claro que hay intereses creados en este caso y en otros, imagínense, que conste que ustedes lo están planteado, cómo que como no comprobó gastos de campaña de 120 mil pesos, para empezar es del partido Morena no tuvo, según me informan, precandidatos o hubieron miles de precandidatos”.