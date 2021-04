No descarta Conagua factor humano en la disminución de lagunas como el Farallón

abril 20, 2021

Yhadira Paredes/Xalapa.- El director de la Comisión Nacional del Agua región Golfo Centro, Pablo Robles Barajas señaló que si bien el resguardo de la laguna El Farallón no es responsabilidad de este organismo federal se considera que la disminución de sus niveles de agua hasta en un 90 por ciento deriva de la mano humana.

Robles Barajas aclaró que El Farallón no está bajo responsabilidad de Conagua, sin embargo están preocupados por el tema por lo que en breve llevarán a cabo una inspección en la zona.

“La velocidad con que se fue secando no corresponde al comportamiento típico por la falta de lluvia, sin duda ahí hay una explotación, un factor humano, alguien se aprovechó y tengo entendido que hay campos de caña, ranchos ganaderos que pudieron estar utilizando sin permiso el agua”.



En ese sentido, señaló que le han reportado que se localizaron en la zona mangueras muy grandes que, incluso, cruzaban la carretera, lo que significa que debieron pedir permiso a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) porque rompieron la carretera para llevar el agua de la laguna a otros sitios.

Insistió que la vigilancia y preservación de la laguna El Farallón es responsabilidad estatal, por lo que consideró que la Procuraduría de Medio Ambiente tendría que hacer un estudio para saber qué fue lo que pasó.

Cuestionado sobre lo dicho por el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez en el sentido de que la Conagua haría un estudio técnico en la zona dijo que se está haciendo una inspección para saber que ocurrió con la disminución de liquido y que alimenta de agua a este cuerpo.

“Vamos a buscar estas fuente y qué está pasando con ellas, porque es una laguna que no tiene conexión con el mar por eso no depende de Conagua y, por otro lado, hacia dónde se fue esa agua, hay niveles de evaporación que tenemos que medir, pero su disminución fue muy rápida en pocos años, estoy seguro que hay algo más y tiene que ver con un factor humano, no es una grieta”.

Asimismo, sobre la denuncia de integrantes de ambientalistas de LaVida sobre la localización de 800 barrenos, utilizados para la minería, el funcionario federal dijo que se hará el estudio con los técnicos, por lo que señalar a posibles responsables sería prematuro.