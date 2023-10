No descarta Zenyazen la posibilidad de regresar al gobierno, en caso de no alcanzar la coordinación

octubre 15, 2023

Yhadira Paredes. Xalapa, Ver.- Este domingo el ex secretario de Educación, Zenyazen Escobar García arrancó con sus recorridos por la entidad veracruzana, en busca de la coordinación de los comités estatales para la defensa de la Cuarta Transformación.

El ex funcionario estatal recordó que desde el pasado viernes presentó su renuncia al cargo para enfocarse al 100 por ciento en el proceso interno de Morena y adelantó que este lunes se trasladarán a la Ciudad de México para reunirse con los integrantes del Comité Estatal del partido.

“Es renuncia, aunque hay la probabilidad de regresar a la función. Mi renuncia no fue irrevocable, ahorita mi tiempo y lo que me apura es trabajar para la coordinación. Continuidad de la transformación en Veracruz, reiterarles que hemos tenido avances y aspirar a los comités es continuar con esta transformación para Veracruz”.

Escobar García reiteró que en caso de que en Veracruz se aplique la paridad de género en la candidatura, como ordena el Instituto Nacional Electoral (INE), apoyará a la ex secretaria de Energía, Rocío Nahle García, para estar al frente de la candidatura de Morena.

Sobre si se pedirá piso parejo al Consejo Estatal de Morena en este proceso, respondió “yo confío en mi partido, si no confiara en Morena no estaría en el partido, ustedes saben, me conocen, yo soy un luchador social, era apartidista y cuando se funda Morena me convierto en militante fundador”.