¡No entren al mercado Galeana!, es brote de covid; advierten

agosto 3, 2020

Juan David Castilla Arcos/Xalapa.- Vecinos de la zona centro de Xalapa alertaron a la población en redes sociales sobre un presunto brote de SARS-COV-2 (COVID-19) en el mercado Galeana, ubicado sobre la calle Poeta Jesús Díaz.

Catalina Ruiz Cortés señaló que su padre falleció hace 15 días de coronavirus y contrajo el virus en dicho recinto comercial. “El papá de la compañera de mi hija falleció hace cinco días y nadie dice nada, que se ha infectado, nadie menciona nada”.

En un video, la señora mencionó que no han sido aplicadas medidas sanitarias al interior del mercado.

En ese sentido, la madre de familia pidió a las autoridades sanitarias que realicen un operativo en el lugar para evitar que la gente continúe contagiándose. “Por favor, autoridades, qué están haciendo, les pido como madre y ciudadana, qué hacemos, me preocupo porque he perdido a mi padre y es lo que más me dolió”.

En ese sentido, Ruiz Cortés insistió a los xalapeños que no entren al mercado Galeana hasta que se garantice que no representa un foco de infección. “No entren al mercado Galeana, por favor, no hay nada de salud, no hay nada que proteja a la gente de allí adentro, no entren”, agregó.