No es «nada personal» consulta a expresidentes: López Obrador

septiembre 17, 2020

Carlos Guzmán/CDMX.- En el caso de las reacciones tras la consulta para buscar enjuiciar a los expresidentes, este jueves el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dijo que ello “no es nada personal”.

Al preguntársele sobre si no teme una reacción colérica de los exmandatarios como lo hiciere ya Felipe Calderón, Obrador pidió a todos ponerse en su lugar, ya que el dijo no odia, pero busca que no haya repetición de los hechos y no “haya más de lo mismo”.

Reiteró que más que castigo a los errores cometidos es prevenir que no se repitan estos casos que afectan a la sociedad, apuesto más al cambio de mentalidad. “Si hay una conciencia a las injusticias tendremos un país más justo, no me gusta el término, pero es el empoderamiento del pueblo, sin estridencias, pero con responsabilidad, que la gente decida para que de esta manera el país avance”, reiteró.

También dijo que los tecnócratas no han querido reconocer que nuestra estrategia económica funciona porque prevalece un estado de derecho, al tiempo que cuestionó si no se sabía que antes las autoridades estaban “al mejor postor”.

Dijo que es bastante simplista decir que porque el dólar está débil el peso está fuerte, esto es porque hay confianza en el país, la cual se deriva de que hay legalidad, que se actúe con rectitud, todo eso importa mucho, precisó.

Lo mismo pasó con las casetas para detectar armas en las aduanas en los sexenios pasados, “creo que ahí solo decomisaron dos pistolas mientras daban instrucción de pasar armas como lo de “rápido y furioso”, o cuando el presidente Trump ofreció enviar personal para detener a los narcos y la respuesta fue “no”, porque dónde queda la soberanía de México. Eso ya no y se lo agradecemos mucho, es un principio de la soberanía de los pueblos, el respeto al derecho ajeno es la paz. Enfatizó.