No estoy a favor de que se militaricen los puertos, pero debe combatirse la corrupción: Ricardo Exsome

septiembre 28, 2020

Eda Sentíes/Veracruz.- Este lunes el congreso de la unión analizará nuevamente la propuesta para que los 17 puertos del país pasen a manos de la Secretaría de Marina para que el martes pueda llevarse a cabo la votación, informó el diputado federal Ricardo Exsome Zapata.

Pese a ser una iniciativa de su partido, el legislador de morenista sostuvo que él espera que no se dé dicho cambio, al menos en las actividades administrativas y comerciales, pues consideró que esa no es el área de expertos de la marina. No obstante, reconoció que se requiere mayor control en la seguridad de las terminales portuarias, pues está plagado de corrupción y en ese tema sí cuentan con mejores prácticas.

“No estamos a favor de que se militarice, pero si hay un tema importante que es esa gran corrupción que hay en el sector y que no se ha podido acabar y que los civiles no estamos preparados para soportar las amenazas de estas mafias que es o le entras o le entras porque es o dinero o plomo y de alguna manera los marinos están preparados para eso (…) el martes creo que se va a volver a votar si es que el lunes se logre un consenso, yo esperaría que no se diera, pero el mío es un voto de 500”, dijo.

Recordó que en las últimas semanas se llevaron a cabo foros de discusión para analizar a profundidad el tema, por lo que confió en que la comisión de Gobernación y Marina y revisen a profundidad la iniciativa.