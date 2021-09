No existe motivo médico para no vacunar contra covid a niños: neuróloga

septiembre 11, 2021

Eda Sentíes/El Demócrata. A decir del especialista en neurología René García Toral, no vacunar a niños mayores de 12 años en México responde solamente a una estrategia política por parte del gobierno federal, ya que médicamente no existe ningún impedimento para que los pequeños puedan ser inmunizados con la vacuna Pfizer, toda vez que desde el pasado 24 de junio la Cofepris avaló su aplicación a para ese rango edad.

Consideró que ahora que se retomaron las clases presenciales la vacunación en los menores debería ser una prioridad, toda vez que corren el mismo riesgo de contagio que los adultos.

“Desde el pronto de vista médico se puede vacunar desde los 12 años con la vacuna Pfizer, es decir no hay ningún impedimento para vacunar a los niños, los países de primer mundo, son más de 6 países, que ya están c vacunando al 40% de sus niños mayores de 12 años. Hablamos de Italia, Francia, Suecia, Alemania, Estados Unidos. Y tenemos países como Cuba que empezará a vacunar a niños desde los 2 años con la vacuna Soberana II y que aún no está aceptada. En México no hay motivos médicos para no hacerlo, solo que sea porque no hay recursos humanos o materiales”, dijo.

Reconoció que todas las vacunas tienen un nivel de riesgo, porque depende del organismo que lo recibe. Por eso se debe poner en balanza el riesgo beneficio de aplicarse el biológico.