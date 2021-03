No existe riesgo para candidatos, afirma Sheinbaum

marzo 16, 2021

Redacción/Al MomentoMX. Luego del fallecimiento del perredista Leonel Luna, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, descartó que haya riesgo de hechos criminales con motivaciones políticas; contrario, dijo, a lo que vivió cuando estaba en campaña en 2018.

“No existe el riesgo, no se de dónde venga esta interpretación“, resaltó la mandataria capitalina, quien resaltó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lleva a cabo las diligencias correspondientes sobre el accidente vehicular en el que falleció Leonel Luna.

En videoconferencia de prensa, Sheinbuam Pardo afirmó que cuando estuvo en campaña, en 2018, sufrió violencia política; por lo que eso no va ocurrir durante su administración; “De nuestra parte no, no somos iguales. (…) Hay libertad de expresión, de reunión y nuestra obligación siempre es garantizar la libre manifestación, la libre expresión de las ideas y en la medida de nuestro marco de actuación elecciones limpias“.

El domingo pasado, Leonel Luna, quien se perfilan como candidato a una diputación federal encabezando el bloque opositor, sufrió un accidente vehicular que le costó la vida. Tras ello, el PAN y PRD capitalinos exigieron una profunda y pronta investigación sobre este hecho.

“No quisiéramos pensar que estamos entrando a un escenario en el cual comenzarán a presentarse sucesos criminales con motivaciones políticas. Ni el país ni la sociedad capitalina pueden quedar sujetos a eventos que enturbien el proceso electoral”, afirmaron el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano y la presidenta del Sol Azteca en la CDMX, Nora Arias Contreras.

⇒ Este martes, la Fiscalía capitalina informó que Leonel Luna, ex delegado en Álvaro Obregón, conducía a exceso de velocidad y había ingerido bebidas alcohólicas previo al accidente automovilístico que le costó la vida la madrugada del 14 de marzo.