No habrá Balón de Oro 2020

Redacción/Francia.- Por primera vez en la historia no se entregará el Balón de Oro este año debido a la pandemia del coronavirus; así lo informó la revista organizadora del galardón, France Football.

Los organizadores consideran que se trata de un año singular que no debe ser tratado como uno ordinario y que la equidad en el trato a todos los jugadores no se da en 2020 ni “a nivel estadístico ni de preparación”, ya que los aspirantes a la recompensa no han podido participar en la temporada de la misma manera.

À circonstances exceptionnelles, dispositions exceptionnelles. Pour la première fois de son histoire, débutée en 1956, le #Ballondor France Football ne sera pas attribué en 2020, faute de conditions équitables suffisantes.



France Football anulan el premio como un paréntesis que asumen con tristeza pero que es la decisión “más responsable y lógica” y además no sería “digno de su historia”.

“En estos tiempos convulsos, tomarse un paréntesis es un lujo y al mismo tiempo una necesidad inestimable para que el futbol en su conjunto recupere energía e impulso, pasión y emoción”, aseguró France Football.

