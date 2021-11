No habrá dinero para el Carnaval de Veracruz; se apoyará con 3 mil 900 policías

noviembre 8, 2021

Yhadira Paredes/Xalapa. Luego de aclarar que si bien, desde la administración estatal, pugnan porque se lleve a cabo la edición 2022 del Carnaval de Veracruz, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez rechazó que vaya a apoyar económicamente a sus organizadores, pero aseveró que se brindará el ayudará en el tema de la seguridad con más de tres mil 900 elementos.

En la sesión de preguntas y respuestas de la conferencia de este lunes, García Jiménez enfatizó que es un evento realizado por un privado que cuenta con los derechos y preside el comité organizador y se pone de acuerdo con el municipio.

“Nosotros siempre hemos apoyado y vamos a apoyar, cuesta, pues imagínense movilizar y coordinar a más de 3 mil 900 elementos, con vehículos, Protección Civil que manda como mil efectivos, eso a nadie le cobramos, no le pedimos al Comité que lo pague, haremos lo que esté en nuestra competencia, no nos podemos meter en la organización porque no nos la dieron”.

El jefe del Ejecutivo aseguró que les han pedido en efectivo para este evento, sin embargo, recordó que no son las “épocas anteriores”.

Dijo que lo que sí podrían hacer es organizar eventos para atraer a más gente al Puerto de Veracruz y sobre todo que la gente pernocte en la zona y que la derrama económica no solo sea en el consumo de productos, si no que vaya a la ocupación hotelera, restaurantera y se diversifique beneficiando a otros sectores, más allá de la renta de gradas.

“Tiene que buscarse que ese tipo de eventos después de los desfiles se hagan, para que haya eventos nocturnos de calidad en WTC; en el Benito Juárez, que ahí también pueda asistir la gente a divertirse, que haya una feria, esto genera un pretexto para que el turista no solo disfrute del carnaval y sus desfiles si no de otros eventos culturales y se quede a dormir”.

Finalmente, insistió que no se dará dinero en efectivo a los organizadores, pues se presta a malos entendidos, además de que no los dejan supervisar en qué acaba ese dinero.