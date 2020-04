No habrá emojis nuevos en el 2021 debido al coronavirus

abril 13, 2020

EU/Medio Tiempo. Parece ser que no hay industria en el mundo que no se haya visto afectada por la pandemia del coronavirus y el campo de la tecnología no es la excepción; ni si quiera en algo que sí se puede consumir desde casa como la telefonía móvil.

Unicode, empresa encargada de desarrollar emojis tanto para Android como para IOS, dio a conocer que no podrá presentar nuevos emoticones en el 2021 ya que no logrará cumplir con los tiempos de producción por el COVID-19.

Foto: Web

De acuerdo a Vulture, normalmente en los meses de marzo y septiembre de cada año aparece una actualización para ambos sistemas operativos en las que vienen los nuevos emojis. El paquete de septiembre de este año logró quedar listo antes de la crisis, y todo indica que será el último hasta el 2022.

“En las circunstancias actuales y en el mejor interés de nuestros colaboradores, hemos decidido retrasar nuestras fechas de lanzamiento (para el 2021)”, escribió la empresa en un comunicado en el cual explica que será en septiembre del año entrante cuando tentativamente entreguen el primer paquete para 2022.