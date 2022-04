No habrá energía más barata con reforma eléctrica: Julen Rementería

abril 10, 2022

Eda Sentíes/Veracruz.- El senador veracruzano Julen Rementería del Puerto, insistió en que no hay forma de que la reforma energética como la propuso el ejecutivo federal pueda reducir las tarifas de energía eléctrica para los usuarios.

Resaltó que esta propuesta inhibirá la inversión y el empleo, lo que provocará una crisis más severa.

“Ellos dicen que va a bajar la luz, pero no, no es cierto, no hay forma de sostener ese argumento. En el día de hoy el precio es a partir de una mezcla y por eso existe el CENACE (el Centro de Control de Energía) , en donde hacen una mezcla y una ponderación de los precios del que produce por sol, por agua por viento y los que produce la CFE, que la mayoría son por la quema de combustibles fósiles y de toda esa mezcla se hacen los precios», dijo.

Sin embargo la iniciativa propone que primero se compre a CFE a pesar de ser el precio más caro, además de que se generará más contaminación porque se deja en segundo término las energías limpias.

Por último señaló que aunque la Suprema Corte rechazó la acción de inconstitucionalidad, dejó abierta la posibilidad de que proceso siga en los tribunales.

“La corte resolvió una cosa rarísima porque si lo analizamos a fondo no la declaró inconstitucional, pero tampoco dijo es inatacable, entonces dejó vivos los amparos, y entonces eso permitirá que en los tribunales caminen las cosas, quien sabe con qué resultado y mientras todo eso ocurre habrá una incertidumbre terrible, que inhibirá las inversiones y el empleo”, finalizó.