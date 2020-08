No habrá más cierres de vialidades en el Puerto: Yunes

agosto 5, 2020

Eda Sentíes. Veracruz. Tras el anuncio de las autoridades federales sobre el aumento de la movilidad de las personas pese al cierre de vialidades principales y las que corresponden al centro histórico de las ciudades, el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, sostuvo que el ayuntamiento no realizará más cierres del centro histórico.



«hay que verlo con datos duros el gobierno federal dijo que 31 estados de la República han aumentado su movilidad, eso quiere decir que los cierres no han ayudado, así que por nuestra parte ya no haremos los cierres, si el gobierno del Estado los quiere hacer será responsabilidad de ellos, pero nosotros no. No hay un indicador claro que diga que esos cierres ayudan, al contrario se pierden empleos», dijo.



Explicó que está medida lo único que ha ocasionado es la perdida de empleos y una severa crisis económica, por lo que no seguirán implementándola, en su lugar buscarán que los comercios cumplan con los protocolos de sanidad.



«Se están perdiendo miles de empleos todos los días y no hay una fecha certera para que el virus de termine y lo que tenemos que hacer es aprender a vivir en esta nueva realidad, usar cubrebocas y que se tomen todas las precauciones necesarias para que no se corra ningún riesgo» concluyó.