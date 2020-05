No habrá periodo extraordinario en la Cámara de Diputados

mayo 1, 2020

Carlos Guzmán Martín. México. Ante las recomendaciones del subsecretario de Salud, Hugo López Gatell de no efectuar reuniones de más de 50 personas debido a que en las próximas dos semanas se dará el pico de contagios por Coronavirus y también derivado de que no hay consenso para discutir la reforma a la iniciativa de reasignación presupuestal del presidente López Obrador, se optó por no tener periodo extraordinario.

Así lo anunció la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, quien dijo que e el reglamentillo se analizan las opciones de efectuar sesiones telemáticas.

En este contexto, también habló el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, el cual dijo que se habló al respecto y se concluyó no citar a periodo extraordinario.

También donde no hay consenso es en la Ley de responsabilidad hacendaria propuesta por el presidente de la República.