No habrá subsidios a empresarios por que los pagos ya son menores: CMAS

mayo 4, 2020

Regina Montes. Xalapa. El Gerente Comercial de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) de Xalapa Martín Ladrón de Guevara de Florencia aseveró que no se analiza un subsidio para comerciantes o empresarios dado que actualmente ante la pandemia por el coronavirus, su consumo ha disminuido significativamente y con ello los pagos que deben hacer a la comisión.



“Por parte de la comisión no se ha analizado porque analizamos muchos de los consumos de la industria y el comercio y efectivamente han bajado muchos sus consumos y en automático muchos hoteleros que prácticamente están cerrando van a pagar cuotas mínimas. Un hotel que no tiene huéspedes y que no está operando va a pagar 300 pesos mensuales, qué más le podemos quitar”, dijo.



Dijo que, aunque como organismo están participando con su “granito de arena” es necesario que también se sumen otras autoridades federal o estatal para que también hagan una aportación para ayuda a empresas o comercios.



“Nosotros nos estamos sumando al apoyo correspondiente, obviamente entendemos que no somos la solución a todos los problemas económicos que se están derivando de esta contingencia de COVID-19, es una propuesta ayudar a la sociedad en este caso nosotros decidimos que lo más conveniente y abarcando más es al uso doméstico, a la sociedad en general pero no somos la solución, somos el granito de arena que se suma a un apoyo o ayuda porque tenemos que pensar mucho en las finanzas y reforzamiento del sistema de agua”, dijo.



Expuso que no se pueden sacrificar las finanzas y las finanzas y operatividad del sistema porque se agravaría el problema.