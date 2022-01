No hay afectaciones por frente frío 21 en Veracruz

enero 10, 2022

Eda Sentíes/Veracruz.- Pese a la constante lluvia que se registra en el municipio de Veracruz desde las primeras horas de este lunes, la dirección de Protección Civil no reporta incidentes ni llamadas de emergencia debido a los efectos del frente frio número 21.

A decir del titular del área, Alfonso García Cardona, hasta el momento la racha más fuerte que se ha reportado alcanzó los 50 kilómetros, aunque se espera que la intensidad continue aumentando en las próximas horas.

Las colonias vulnerables no registran encharcamientos ni otro incidente por los vientos y las playas permanecen con bandera roja, indicativa de que no son aptas para el ingreso de bañistas.

“Todo ha estado uy tranquilo las rachas apenas están llegando a los 50 kilómetros por hora y no hemos tenido reporte por lluvias (…) la lluvia ha sido muy ligera, no ha sido copiosa, no hemos tenido mayor problema en la ciudad (…) se espera que el viento del norte continue, hay que estar muy pendiente para ver que pudiese llegar a pasar que (…) a playa está con bandera roja y los guardavidas están en sus puestos para dar indicaciones a quienes se pudieran acercar”, concluyó.