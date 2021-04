No hay condiciones para clases presenciales en Veracruz

abril 14, 2021

Juan David Castilla Arcos/Xalapa.- Aún no hay condiciones de salud pública para el regreso a clases presenciales en el estado de Veracruz, consideró Daniel Chan Vázquez, presidente de la Sociedad de Pediatría de Xalapa.

El médico pediatra del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) indicó que se desconocerá el estado de salud de niñas y niños que llegarán a los planteles educativos.

“Consideró que clínicamente, médicamente, no estamos en condiciones de poder regresar a clases todavía, porque los niños al llegar a la escuela conviven con otros niños y no sabemos el entorno en el que llegan. No sabemos si un niño estuvo contaminado o contagiado en su casa y llega a la escuela y lo transmite a los demás”.

El especialista detalló que podrían registrarse rebrotes de SARS-COV-2 (COVID-19) por las clases presenciales, como ha ocurrido en Estados Unidos y en países de Europa.

“Donde los niños regresan a la escuela y la escuela se tiene que cerrar porque hay un brote de COVID en la escuela”.

Chan Vázquez añadió que, en la República Mexicana, los infantes han tenido baja incidencia de infecciones por COVID-19, lo que muestra que las madres y padres de familia han asumido su responsabilidad de cuidar a sus hijos, mediante las medidas de higiene y aislamiento.