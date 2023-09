No hay discrepancia entre dichos de la federación y del estado sobre seguridad en Cumbres de Maltrata

septiembre 5, 2023

Yhadira Paredes | Xalapa, Ver.- Luego de que en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador se reconociera que hay un aumento de hechos delictivos en la zona de Cumbres de Maltrata, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez negó que haya una discrepancia en la información estatal y federal.

El mandatario, en conferencia de prensa el mandatario dijo que las autoridades federales de Guardia Nacional y el presidente anunciaron un reforzamiento del operativo en la zona con más elementos, vehículos y drones.

“Yo ya lo había comentado, se decidió la coordinación con la Guardia Nacional, porque es una carretera federal, es una zona federal, nosotros no podemos actuar porque lo primero que alegarán los jueces es que no era jurisdicción libertad. Los delitos no se presentan ante el fuero común, el asalto a transporte se presenta a la FGR”.

Aclaró que el operativo de vigilancia en la autopista Córdoba-Puebla se puso en marcha el mismo día en que se dio el homicidio de una persona, se actuó de manera coordinada, Guardia Nacional que puede pasar de un estado a otro y en Veracruz lo que corresponde los caminos a municipios.

“En esta semana son tres, dónde están las miles y cientos, que hay un incremento sí, pero se evalúa en un lapso de tiempo, vamos a analizar que tanto incremento es, no es que se disparó. Ya esta el operativo, no se ha repetido otra vez un hecho de violencia, ha tenido éxito el operativo”.