No hay fecha para volver a clases, que serán en línea: Zenyazen Escobar

julio 29, 2020

Redacción/Xalapa.- El secretario de educación en Veracruz, Zenyazen Escobar platicó para En Contacto sobre las fechas para el regreso a clases en Agosto.

“Ayer nos mandaron una circular por parte de la SEP, nos la mandó el maestro Bucio donde nos pedían interumpir todos los procesos; la circular que nosotros emitimos va en el mismo sentido… todo quedó detenido… el día 3 de agosto tendremos reunión con el secretario de educación pública para conocer cómo quedarán todos los procesos”, reveló.

El secretario explicó que las clases serán 100 por ciento en línea, sin expectativas a volver de forma presencial a corto plazo; “estaremos a través de radio-clases… que abarcará a todo el estado de Veracruz, donde daremos diversas materias como español, matemáticas, ciencias e inglés”.

Finalmente aseguró que este curso será un reto pues no están preparados para una educación a distancia; “todavía no tenemos fecha para el regreso a clases, hasta la reunión lo sabremos y les estaremos dando a conocer como será todo el proceso… no estábamos preparados en ningún estado para un tema de educación a distancia”.